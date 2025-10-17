İzmir 17 Ekim Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 24°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah doğu yönünden saatte 5 km hızla esecek. Gündüz batı yönünden saatte 8 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Gece ise güneydoğu yönünden saatte 7 km hızında esecek. Nem oranı sabah %72 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %41'e düşecek. Akşam saatlerinde nem %55 olacak. Gece ise nem oranı %68 civarına ulaşacak.

Hafta sonu hava tahminlerine bakarsak, 18 Ekim Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 19 Ekim Pazar günü yer yer güneşli bir hava olacak. Pazar günü ardından hava bulutlanacak. 20 Ekim Pazartesi günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlık yapması önemlidir.

Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekli. Özellikle hafta sonu ve pazartesi günü dışarıda vakit geçirecekler, yağışa karşı hazırlıklı olmalıdır. Sabah ve gece saatlerinde sisli hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerekecek. Görüş mesafesi azaldığında hızın düşürülmesi önemlidir.