İzmir 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 17 Kasım 2025 tarihli hava durumu, sıcak ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Gün içinde sıcaklık 22°C civarına ulaşacak, güneyden esecek rüzgar ise saatte 16 km hıza çıkacak. Nem oranı %51 seviyelerinde kalacak. 18 Kasım'da sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir. Bu dönemde açık ve güneşli hava etkili olacak. Dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunma önlemleri almak sağlık açısından kritik.

Cansu Akalp

İzmir'de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 16 km olacak. Nem oranı ise %51 düzeyde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:55 olacak. Gün batımı ise 17:57'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Kasım Salı günü sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir. 19 Kasım Çarşamba'da sıcaklık 22°C civarında devam edecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar demektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını düşürmek için hafif giysiler giyilmelidir. Bu önlemler sağlık açısından önemlidir. Ayrıca bu hava koşullarının tadını daha rahat çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

