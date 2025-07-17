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İzmir 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

İzmir 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, İzmir'de hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %61 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 35°C, 20 Temmuz Pazar günü 37°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 38°C, 22 Temmuz Salı günü 37°C ve 23 Temmuz Çarşamba günü 39°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalıdır. Güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde gölgelik alanlarda vakit geçirmek sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek gerekir. Alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmak önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bu önlemler gereklidir. Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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