İzmir 18 Kasım Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 18 Kasım 2025 Salı günü hafif serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecek ve nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 11.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Gün boyunca genellikle açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Trafikte dikkatli olmak ve kat kat giyinmek öneriliyor.

Devrim Karadağ

İzmir'de 18 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde hafif serin bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 11.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:55, gün batımı saati 17:56 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıkları 12.8°C ile 20.5°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü ise sıcaklıklar 15.2°C ile 19°C arasında öngörülüyor. Bu dönemde nem oranının %75 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.3 km/saat civarında olacak.

Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20°C civarında olacağından, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek pratik olacaktır. Sabah saatlerinde yer yer pus etkisi görülebilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması önemlidir. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir.

