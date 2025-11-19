İzmir 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında. Gece sıcaklık 9°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %76 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C olacak. 21 Kasım Cuma günü ise sıcaklık 23°C’ye yükselecek. 22 Kasım Cumartesi gününde sıcaklık 24°C’ye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları mevsim normallerinde olacak. Ancak 19 Kasım'da bazı ilçelerde ani yağışlar görülebilir. Çeşme, Karaburun, Konak ve Seferihisar gibi bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Bu bölgelerde halkın hazırlıklı olmasında fayda var.

19 Kasım'da dışarı çıkarken yanıma şemsiye veya yağmurluk almak yararlı olacaktır. Diğer günlerde hava daha stabil olacağı için planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.