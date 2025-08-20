HABER

İzmir 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İzmir'de 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 22°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Ağustos ayının tipik hava koşularını yansıtıyor. İzmir'de yazın sonlarına doğru görülen yüksek sıcaklıkları temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 36°C'ye, 22 Ağustos Cuma günü ise 41°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Böylesi yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin hassas olabileceğini unutmamak gerekir. Bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri de önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve evde kalmak daha sağlıklıdır.

