İzmir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 20 Eylül Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. İşte detaylar...

İzmir'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava az bulutlu ve güneşli olacak. Kent merkezinde sabah saatlerinde sıcaklık 19°C olacak. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 30°C civarına yükselebilir. İlçelerde belirgin sıcaklık farkları gözlemlenecek. Örneğin Beydağ'da sabah sıcaklık 12°C, öğle saatlerinde ise 31°C olacak. Bozdağ Kayak Merkezi'nde sabah hava 8°C, öğle saatlerinde 18°C olacak. Rüzgar nedeniyle sahil bölgelerinde hafif serinlik hissedilebilir.

21 Eylül Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 31°C civarında seyredecek. 22 Eylül Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 30°C civarında olacak.

Bu dönemde gündüz ve gece arasında sıcaklık farkları olacaktır. Sağlık açısından bu durum risk oluşturabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde hafif bir ceket bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı bölgelerde açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun önlem almalıdır. Gün boyunca bol su tüketmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak da sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

