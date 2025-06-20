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İzmir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak tahmin edilmektedir.

İzmir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. 21 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 35°C, 22 Haziran Pazar günü ise 33°C civarında olması öngörülmektedir. Bu durum, sıcak hava koşullarının devam edeceğini göstermektedir.

Sıcak hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için sağlık riskleri oluşturabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek önemlidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği için yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Uygun önlemler almak gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda klima ve vantilatör gibi serinletici cihazların doğru şekilde kullanılması sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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