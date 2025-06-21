İzmir 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve rüzgarlı koşullarla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor. Rüzgarlı hava koşulları da deniz kenarında vakit geçirenler için ek bir risk oluşturabilir.

22 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. 23-24 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıkların 35°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum, sıcak hava dalgasının devam edeceğini gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında dikkatli olunmalı ve denize girmeden önce hava koşulları kontrol edilmelidir. Sıcak hava dalgasının etkisini azaltmak için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Aşırı fiziksel aktivitelerden ise kaçınılmalıdır.