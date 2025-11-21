İzmir 21 Kasım Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C ile 23°C arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Nem oranı %79 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 10 km/saat. Gün doğumu saati 08:00'dir. Gün batımı ise 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Haftasonunda hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. 22 Kasım 2025 Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklık 19°C ile 24°C arasında değişecek. 23 Kasım 2025 Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 21°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Nem oranı yüksek olduğu için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmelisiniz. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak rüzgarın ani değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak gün ışığından yararlanabilirsiniz.