Yer: İstanbul! Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki ağaca ardından karşı yönden gelen özel halk otobüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye, otomobilin içinde sıkışan kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen özel halk otobüsündeki yolcu ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy
