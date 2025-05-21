HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 21 Mayıs Çarşamba hava durumu güneşli olacak.

İzmir 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 29°C'lik yüksek sıcaklıkla yaz havasını andırıyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde nem oranıyla birlikte, bunaltıcı bir hava oluşabilir. Rüzgar saatte 19.8 km hızında esmesi bekleniyor. Bu durum, açık alanlarda hissedilen sıcaklığı bir miktar düşürebilir.

Önümüzdeki günlerde, 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. 23 Mayıs Cuma günü 32°C, 24 Mayıs Cumartesi günü ise 34°C'lik sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin oldukça üzerinde. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde, nem oranının etkisiyle bunaltıcı bir hava görülebilir.

Bu sıcak günlerde, açık alanlarda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması öneriliyor. Serin ve gölgeli alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Sahilde vakit geçirecekler için, deniz suyu sıcaklıklarının artması dikkat gerektiriyor. Denize girerken dikkatli olunmalı ve güneşlenirken koruyucu önlemler alınmalıdır.

Bu dönemde, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak havalardan daha fazla etkilenebilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin daha serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Düzenli olarak su tüketmeleri de gereklidir. Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hava durumunu düzenli olarak takip etmek hayati öneme sahiptir. Gerekli önlemleri almak da unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor
7 yaşındaki Nur'dan acı haber!7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilikte kademe bekleyenler! Tarih verdi 'Kaçınılmaz hale geldi'

Emeklilikte kademe bekleyenler! Tarih verdi 'Kaçınılmaz hale geldi'

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’

Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.