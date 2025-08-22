İzmir 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 38°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayının tipik hava koşullarını yansıtıyor. Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 24 Ağustos Pazar günü 34°C ve 25 Ağustos Pazartesi günü 35°C civarında olacak.

Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin hassas olabileceği unutulmamalıdır. Bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri de önemlidir. Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, evde kalmak daha sağlıklıdır.

