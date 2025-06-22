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İzmir 22 Haziran Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu sıcaklıkların 33°C civarında olacağını gösteriyor.

İzmir 22 Haziran Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Rüzgarlı bir gün beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının artması ön görülmektedir. 23 Haziran Pazartesi günü 35°C, 24 Haziran Salı günü 35°C ve 25 Haziran Çarşamba günü 38°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak faydalıdır.

Rüzgarlı günlerde, deniz kenarında veya açık alanlarda rüzgarın etkisiyle serinleme hissi oluşabilir. Ancak bu durum aldatıcı olabilir. Rüzgarın etkisini dikkate alarak uygun kıyafet seçimi yapmak gerekir. Gerekirse koruyucu önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların aşırı sıcaktan korunmak için ek önlemler alması ve gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışması önerilir.

Hava koşullarının hızlı bir şekilde değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek, planlamalarınızı buna göre yapmak olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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