İzmir 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü genellikle parçalı bulutlu ve ılıman bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklıkların 19°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durum, özellikle Bayraklı, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Menderes ve Torbalı gibi ilçelerde yaşanacak. Bu bölgelerdeki vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

Pazar günü, 23 Kasım 2025, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 21°C arasında olması öngörülüyor. Pazar günü için yağış beklentisi bulunuyor.

Pazartesi, 24 Kasım 2025, hava kısmen güneşli seyredecek. Sıcaklıklar ise 14°C ile 17°C arasında olacak. Salı günü, 25 Kasım 2025, hava daha bulutlu hale gelecek. Sıcaklık yine 14°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken esnek olmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerindeki serin hava için yanınıza bir ceket almanız iyi olur. Nem oranı yüksek olduğu için hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı 10 km/saat civarındadır. Açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak rüzgarın ani değişimlerine dikkate almalısınız. Gün doğumu ve batım saatlerini göz önünde bulundurarak gün ışığından yararlanmalısınız.