İzmir 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor. 24 Ağustos Pazar günü 34°C, 25 Ağustos Pazartesi günü 35°C ve 26 Ağustos Salı günü 34°C civarında sıcaklıklar görülecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olmayı zorlaştırabilir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için hassas bir dönem olabilir. Bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve evde kalmak daha sağlıklıdır.

Bu dönemde orman yangınları riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak hayati önem taşır. Yangınlara karşı duyarlı bölgelerde yaşayanların, yerel yönetimlerin uyarılarını takip etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

