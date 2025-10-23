HABER

İzmir 23 Ekim Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hafif yağmur etkisiyle başlayacak hava durumu, gün içinde sağanak yağışlara dönüşecek. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük ise 17°C civarında ölçülecek. Rüzgar güneydoğudan esecek. Sağanak yağışların ulaşımda aksamalara yol açma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

Sedef Karatay

İzmir'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 21°C olacak. En düşük sıcaklık ise 17°C civarında ölçülecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 10-12 km hızla esecek. Bu koşullar özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğun yağışlara yol açabilir. Ulaşımda aksamalar ve su birikintileri gibi olumsuzluklar görülebilir.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava koşullarının biraz daha ılımanlaşması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık 25°C tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 19°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 10-12 km hızla esmesi öngörülüyor. Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava daha da açacak. Bulutlar dağılacak ve güneşli bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık yine 25°C olacak. En düşük sıcaklık 15°C civarında belirlenecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 10-12 km hızla esecek.

Özellikle Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları önem taşıyor. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bu nedenle toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini kontrol etmek faydalıdır. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Dere yatakları gibi su birikintisi riski yüksek bölgelerden uzak durulmalıdır. Cuma ve Cumartesi günleri hava koşulları daha uygun hale gelecektir. Açık hava etkinlikleri için bu günler tercih edilebilir.

