İzmir 23 Mayıs Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü kısmen güneşli havanın olması beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 20°C civarında kalacaktır. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da artabilir.

Hafta sonu, 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Pazar günü, 25 Mayıs'ta ise sıcaklık 35°C civarında olacaktır.

Bu değerler, İzmir'de Mayıs ayı için olağanüstü yüksektir. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu yüzden, özellikle çocuklar ve yaşlılar için serin ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ile güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Rüzgar hızının hafif olacağı günlerde, deniz kenarındaki etkinlikler için uygun koşullar oluşabilir. Yine de denize girerken suyun sıcaklığının yüksek olabileceği unutulmamalıdır.

İzmir'de 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında yüksek hava sıcaklıkları öngörülmektedir. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumak açısından önemlidir.