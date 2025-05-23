HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 23 Mayıs Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 23 Mayıs Cuma hava durumu kısmen güneşli olacak.

İzmir 23 Mayıs Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü kısmen güneşli havanın olması beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 20°C civarında kalacaktır. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da artabilir.

Hafta sonu, 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Pazar günü, 25 Mayıs'ta ise sıcaklık 35°C civarında olacaktır.

Bu değerler, İzmir'de Mayıs ayı için olağanüstü yüksektir. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu yüzden, özellikle çocuklar ve yaşlılar için serin ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ile güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Rüzgar hızının hafif olacağı günlerde, deniz kenarındaki etkinlikler için uygun koşullar oluşabilir. Yine de denize girerken suyun sıcaklığının yüksek olabileceği unutulmamalıdır.

İzmir'de 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında yüksek hava sıcaklıkları öngörülmektedir. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji uyardı! Mayıs ayında sıcaklık rekoru bekleniyorMeteoroloji uyardı! Mayıs ayında sıcaklık rekoru bekleniyor
'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var" 'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.