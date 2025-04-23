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İzmir 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, kısmen güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakındır. Genellikle 14.8°C ortalama sıcaklıkla uyumludur.

İzmir 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 24 Nisan Perşembe günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. 25 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında olacak. 26 Nisan Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava beklenmektedir. Bu günün gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarı olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 24 ve 25 Nisan tarihlerindeki sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına yol açabilir. Bu nedenle, bu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde açık alanlardan uzak durmak önemlidir. Mümkünse kapalı mekanlarda vakit geçirmek, olası kazaların önüne geçebilir. 26 Nisan Cumartesi günü güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Bu fırsatı değerlendirerek doğa yürüyüşleri veya piknik planları yapabilirsiniz.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında dalgalanmalar yaşanacaktır. Bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Böylece günlük planlarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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