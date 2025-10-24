İzmir 24 Ekim Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişken olacaktır. Sıcaklıklar 20°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %80 civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğudan saatte 10-12 km hızla esecek. Bu koşullar özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğun yağışlara sebep olabilir. Ulaşımda aksamalar ve su birikintileri gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava daha da açacak. Bulutlar dağılacak ve güneşli bir gün olacak. En yüksek sıcaklık 25°C olarak bekleniyor. En düşük sıcaklık 15°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 10-12 km hızla esecek. 26 Ekim 2025 Pazar günü puslu güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 25°C civarında kalacak. Nem oranı %60-70 arasında olacak.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıkların 26°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %50-60 arasında olacak. Perşembe günkü sağanak yağışlar için vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor. Yağışlı saatlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Ulaşımda aksaklıklar meydana gelebilir. Bu nedenle toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini kontrol etmek önemlidir. Mümkünse toplu taşıma tercih edilmelidir. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintisi riski yüksek olan bölgelerden uzak durulmalıdır. Cuma ve Cumartesi günleri hava koşulları daha uygun hale gelecektir. Açık hava etkinlikleri için bu günler tercih edilebilir.