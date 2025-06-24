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İzmir 24 Haziran Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güzel olacak.

İzmir 24 Haziran Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güzel olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 33°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 25 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 32°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında kalacak. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su tüketmek öneriliyor. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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