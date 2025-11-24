İzmir 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Gün ilerledikçe parçalı bulutlu ve sıcak geçecektir. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C civarında beklenmektedir. Öğleye doğru bulutlar dağılacak ve sıcaklık 19°C'ye yükselecektir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye düşecektir. Geceye doğru sıcaklık 10°C seviyelerine gerileyecektir. Rüzgar sabah güneydoğudan 7 km/saat hızla esecek. Gün ortasında rüzgar kuzeybatıya dönecek ve 11 km/saat hızına ulaşacaktır. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar tekrar zayıflayacaktır. Nem oranı sabah %79 ile yüksektir. Gün içinde nem oranı %46'ya düşecektir. Gece yeniden %74 seviyelerine çıkacaktır. Basınç normal düzeyde kalacak, 1017–1018 hPa aralığında seyredecektir. Gün doğumu 08:02'de, gün batımı ise 17:53'te gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 5°C arasında değişecektir. Çarşamba günü hava bulutlu, sıcaklıklar ise 14°C ile 10°C arasında seyredecektir. Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında değişecektir. Cuma günü hava bulutlu ve güneşli kalacaktır. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında olacaktır. Cumartesi günü yağmur geçişleri öngörülmektedir. Sıcaklık 13°C ile 6°C arasında değişecektir. Pazar günü sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklık 13°C ile 7°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklendiğinden dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacaktır. Kat kat giyinmek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hızı gün içinde değişkenlik gösterecektir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önerilir. Yağmur ve sağanak günlerinde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.