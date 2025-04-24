İzmir 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 12°C olacak. 26 Nisan Cumartesi puslu bir güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 24°C, gece 13°C olarak tahmin ediliyor. 27 Nisan Pazar günü tekrar yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 13°C olacak.

Nisan ayı, İzmir'de ortalama 14.8°C gündüz, 9.2°C gece sıcaklıklarıyla geçiyor. Ayrıca, 67 mm yağış ve 6 yağmurlu gün bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Serin ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak gerekir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Kaygan zeminlere dikkat etmek, olası kazaların önüne geçebilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.