İzmir 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü aşırı sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %44 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Temmuz Cuma gündüz sıcaklığı 42°C, 26 Temmuz Cumartesi 41°C, 27 Temmuz Pazar 38°C, 28 Temmuz Pazartesi 38°C, 29 Temmuz Salı 35°C ve 30 Temmuz Çarşamba 34°C civarında olması bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçiren kişiler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler.

Sıcak hava dalgası tarım sektörünü de olumsuz etkileyebilir. Aşırı sıcaklar, su ihtiyacı yüksek olan ürünlerin verimini düşürebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini gözden geçirmeleri ve su kaynaklarını verimli kullanmaları önem taşır.

Gelecek günlerde İzmir'de yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.