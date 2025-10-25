İzmir 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarında, gece ise 16°C olacak. Kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak ihtimali görülebilir. Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Konak, Gaziemir, Güzelbahçe, Menderes, Narlıdere ve Selçuk gibi bölgelerde %25 yağış olasılığı mevcut. Yağışlar şiddetli olmayacak. Ancak kısa süreli sağanaklar, trafik ve günlük aktiviteleri etkileyebilir. Rüzgar, kıyı şeridinde etkili bir şekilde esecek. Gündüz güneydoğu-güneybatı yönünden 16 km/s hızla esecek rüzgar, ani hızlanmalarla 32 km/s'ye ulaşabilir. Gece rüzgar hafifleyerek 10 km/s'ye gerileyecek. Denizciler ve kıyı bölgelerinde yaşayanlar için rüzgar konusunda uyarı geçerli. İç kesimlerde hava daha serin hissedilecek. Kiraz ve Ödemiş gibi yüksek rakımlı ilçelerde termal konfor azalabilir. Bu nedenle kalın giysiler tercih edilmelidir. UV indeksi orta seviyede (4) olacak. Güneşli anlarda güneş kremi kullanımı tavsiye edilir. Gün doğumu 07:31, gün batımı ise 18:17'dir.

Önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü kısmen güneşli, 27 Ekim Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 28 Ekim Salı günü bulutlu bir başlangıç sonrası güneş geri dönecek. 29 Ekim Çarşamba günü bol güneş ışığı göreceğiz. 30 Ekim Perşembe günü parlak güneş ışığı öngörülüyor. 31 Ekim Cuma günü hava hafif serinleyebilir.

Hava koşullarındaki ani değişimlere dikkat etmek önemlidir. Güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kıyı bölgelerinde yaşayanların rüzgar ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmaları önerilir. İç kesimlerde ise serin havaya uygun giyinmek önemlidir. UV indeksi orta düzeyde olsa da, güneşli günlerde güneş kremi kullanımı cilt sağlığı için gereklidir.