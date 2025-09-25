HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 25 Eylül Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 25 Eylül Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu güneşli ve az bulutlu olacak. İşte detaylar...

İzmir 25 Eylül Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarına düşecek. Sabah saatlerinde nem oranı %45 civarında olacak. Akşam saatlerinde bu oran %80'e kadar yükselebilir. Rüzgar hızı öğle saatlerinde ortalama 15 km/s olacak. Maksimum hızı ise 25 km/s'ye ulaşabilir.

Hafta sonu hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31°C'ye kadar yükselecek. 27 Eylül Cumartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Ancak sıcaklıklar 29°C civarında kalacak. 28 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 24°C civarına düşecek.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve artan nem oranı dikkat gerektiriyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda bol su tüketmek faydalıdır. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşır. Rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.