İzmir 25 Eylül Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarına düşecek. Sabah saatlerinde nem oranı %45 civarında olacak. Akşam saatlerinde bu oran %80'e kadar yükselebilir. Rüzgar hızı öğle saatlerinde ortalama 15 km/s olacak. Maksimum hızı ise 25 km/s'ye ulaşabilir.

Hafta sonu hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31°C'ye kadar yükselecek. 27 Eylül Cumartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Ancak sıcaklıklar 29°C civarında kalacak. 28 Eylül Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 24°C civarına düşecek.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve artan nem oranı dikkat gerektiriyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda bol su tüketmek faydalıdır. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşır. Rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.