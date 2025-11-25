HABER

İzmir 25 Kasım Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de hava durumu 25 Kasım 2025'te parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 9°C olacak. Güneydoğu yönünden esecek rüzgar saatte 5-12 km arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar düşerken, sağanak yağışlar da görülebilecek. Hava şartlarına uygun giyinmek ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek büyük önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

İzmir'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu. Kısmen güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında. Gece ise 9°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Rüzgar saatte 5 km ile 12 km arasında değişecek. Nem oranı %54 ile %68 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklık 15°C ile 10°C arasında olacak. 27 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 16°C ile 9°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 8°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 12°C ile 6°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 13°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak ve soğuk algınlığı riskini azaltmak gerekir. Hava koşullarının ani değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Planlar bu raporlara göre düzenlenmelidir.

