İzmir 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu böyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C ölçülecek. Gündüz sıcaklık 19°C’ye yükselecek. Akşam ise hava 18°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı 17°C olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava bulutlu geçecek. Hafif yağışların da olması bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek. Hızı 15-17 km arasında olacak. Nem oranı ise sabah %53 ölçülecek. Gündüz %54, akşam %66, gece ise %70 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. 27 Kasım Perşembe günü sıcaklık 8.8°C ile 13.4°C arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülebilir. 28 Kasım Cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklıkları 12°C ile 15°C arasında kalacak. 30 Kasım Pazar günü ise erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. Aynı sıcaklık aralığı devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Sabah ve akşam saatlerinde yağışlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Sürücülerin görüş mesafesinin azaldığını bilmesi gerekir. Yol koşulları kaygan hale gelebilir. Hız limitlerine uymak ve dikkatli seyahat etmek gerekir. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafet seçimi faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak da iyi bir önlem olacaktır.