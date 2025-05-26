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İzmir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 26 Mayıs Pazartesi hava durumuna göre sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, yerel saatle 04:32'de hafif yağmur görülecek. Gün boyunca yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 24°C arasında değişecek. Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında seyredecek. Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 28°C arasında olacak. Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında değişecek. Cuma günü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 16°C ile 27°C arasında olacak.

Bu hafta İzmir'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bugün ve Cuma günleri sağanak yağış bekleniyor. Diğer günlerde güneşli ve ılıman hava hakim olacak.

Sağanak yağışların görüleceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle dışarıda vakit geçirecekler için bu önemlidir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintileri ve olası sel risklerine karşı tedbirli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli takip etmek, olumsuz koşullardan korunmak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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