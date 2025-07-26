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İzmir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli hava koşullarıyla dikkat çekiyor.

İzmir 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İzmir'de 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 24°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %19 ile %50 arasında değişecek. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava hissiyatı oluşturabilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 ile 20 kilometre arasında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 37°C, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 39°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Nem oranı da %19 ile %50 arasında değişecek. Bu durum, hava hissiyatını daha da bunaltıcı hale getirebilir.

Bu ekstrem hava koşulları, halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmasını öneriyor. Mümkünse öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınılması gerekiyor. Vücudun susama hissini beklemeden düzenli aralıklarla su tüketmek önemli. Mineral dengesini korumak için ayran veya şekersiz komposto gibi içecekler tercih edilebilir. Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durulması gerektiği vurgulanıyor.

Sıcak havalarda, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılması da önerilmektedir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ise cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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