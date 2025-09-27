İzmir 27 Eylül Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar hafif esse de, nem oranı düşük kalacak. Bu durum hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Pazar günü, 28 Eylül 2025, hava bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 18°C civarında olacak. Pazartesi günü, 29 Eylül 2025, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23°C olurken, gece 15°C'ye düşecek. Salı günü, 30 Eylül 2025, hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 15°C civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar, kat kat giyinmeyi gerektiriyor. Gerekirse üzerinizi değiştirmek, rahatsızlık hissetmenizi engelleyecektir. Rüzgar hafif esiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.