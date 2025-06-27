HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 27 Haziran Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, İzmir'de hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

İzmir 27 Haziran Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, İzmir'de hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 26°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif eser. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 39°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 34°C'ye düşecek. 30 Haziran Pazartesi günü de 34°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için sağlık riski oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneş koruyucu ürünler kullanın. Evde kalırken perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Ayrıca, klima veya vantilatör ile ortamın serinliğini artırabilirsiniz. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışmalı proje başladı: "Cin şişeden çıktı"Tartışmalı proje başladı: "Cin şişeden çıktı"
Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındıSosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.