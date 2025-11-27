HABER

İzmir 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C civarında hissedilecekken, gündüz 21°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın hızı 22 km/saat olarak tahmin ediliyor. 28 Kasım Cuma güneşli bir hava bekleniyor. Ancak 29 ve 30 Kasım tarihlerinde çiseleyen yağmurlar etkili olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmesi önem taşıyor.

İzmir 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İzmir’de, 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 17°C civarında. Hava parçalı bulutlu. Hissedilen sıcaklığın ise 14°C olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C civarında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde 17 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 22 km/saat olacak. Rüzgar güney yönünden meltem yapacak. Nem oranı sabah saatlerinde %67 olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde nem oranı %57'ye düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %66 olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %70 civarında kalacak.

28 Kasım 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 11.8°C ile 17.5°C arasında değişecek. 29 ve 30 Kasım 2025 Cumartesi ve Pazar günleri orta şiddetli çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 10.9°C ile 16.1°C arasında seyredecek.

Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre kıyafet seçimi yapmak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olmak da önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalıdır. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek önerilir. Kapalı alanlarda etkinlik gerçekleştirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

