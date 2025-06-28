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İzmir 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 39°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 39°C'ye yükselebilecek. Gece sıcaklıkları ise 26°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşuluna yol açabilir.

29 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 34°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 24°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 36°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 24°C civarında kalacak. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 37°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 25°C civarında olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 36°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 23°C civarında kalacak. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıkları 36°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında kalacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 35°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 24°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Sıcak hava dalgasının devam edeceği bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların, aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmaları önemlidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım almaları da önerilmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde aktivitelerini sınırlamalıdır. Uygun önlemleri almak büyük önem taşır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak ve sağlık durumuna dikkat etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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