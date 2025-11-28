HABER

İzmir 28 Kasım Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 28 Kasım 2025'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah 17°C, gündüz ise 20°C sıcaklık bekleniyor. Hafif yağmur gündüz saatlerinde başlayacak, akşam saatlerinde etkisini artıracak. 29 Kasım'da şiddetli sağanak yağışlar ve düşük sıcaklıklar öngörülüyor. Hava koşullarındaki ani değişimlerin vatandaşlar üzerinde etkisi olabilir. Hazırlıklı olmak ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek büyük önem taşıyor.

İzmir'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Sabah sıcaklık 17°C civarında olacak. Hava ise parçalı bulutlu görünümde. Gündüz saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi artacak. Sıcaklık 18°C civarına düşecek. Gece ise fırtınalı ve yağmurlu hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 18 km ile 44 km arasında olacak. Nem oranı ise %66 ile %77 arasında değişecek.

29 Kasım Cumartesi günü hava koşulları daha da değişecek. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 7°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 5°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 4°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli. Vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şiddetli yağışlar ve fırtına su baskınlarına yol açabilir. Yıldırım düşmeleri ve trafik aksaklıkları yaşayabiliriz. Bu nedenle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmeli. Sağlam ayakkabılar giyilmesi önerilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

