İzmir 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında seyredecek. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, hava mevsime uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Mayıs Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 16°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları bu günde 27°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Günlük sıcaklık 26°C, gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekir. Özellikle 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yağışların artabileceği dikkate alınmalı. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler ve yağmurluk bulundurulması önemlidir. Gündüz sıcaklıklarının 27-28°C, geceleri ise 15-16°C olması bekleniyor. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilmeli, akşamları serin havaya karşı ceket bulundurulmalıdır.