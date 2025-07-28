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İzmir 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak.

İzmir 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İzmir'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz sıcaklığının 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturuyor. Nem oranının %43'e kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, bunaltıcı bir hava hissiyatına yol açabilir.

29 Temmuz Salı günü benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 39°C, gece sıcaklıklarının ise 21°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Bol su içmek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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