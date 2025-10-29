İzmir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu puslu ve serin olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde düşük sıcaklıklar gözlemlenecek. Kıyı bölgelerinde sıcaklık 20–23°C civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 77 ila 96 arasında değişiyor. Bu durum havayı daha serin ve nemli hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. 31 Ekim Cuma günü ise puslu bir hava hakim olacak. 1 Kasım Cumartesi günü bulutlu hava durumu öngörülmekte. Sıcaklıklar 22–23°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Dışarı çıkarken yanınıza mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hissi artabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabilir. Şemsiye veya rüzgar geçirmez giysiler kullanmak rahatlık sağlar. Nemli hava koşulları alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu nedenle tedbirli olmak önemlidir.