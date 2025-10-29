HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü serin ve puslu bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıklar düşük seyredecek. Kıyı bölgelerinde ise sıcaklık 20–23°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olduğu için soğuk hissi artabilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Dışarı çıkarken mont veya ceket almak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

İzmir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu puslu ve serin olacak. Sabah saatlerinde iç kesimlerde düşük sıcaklıklar gözlemlenecek. Kıyı bölgelerinde sıcaklık 20–23°C civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 77 ila 96 arasında değişiyor. Bu durum havayı daha serin ve nemli hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. 31 Ekim Cuma günü ise puslu bir hava hakim olacak. 1 Kasım Cumartesi günü bulutlu hava durumu öngörülmekte. Sıcaklıklar 22–23°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Dışarı çıkarken yanınıza mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hissi artabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabilir. Şemsiye veya rüzgar geçirmez giysiler kullanmak rahatlık sağlar. Nemli hava koşulları alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu nedenle tedbirli olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fırtına ve hortum faciası!Ankara'da fırtına ve hortum faciası!
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.