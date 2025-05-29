İzmir 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 16°C civarında olacağı öngörülüyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 29°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü ise şiddetli sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. 1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle 31 Mayıs Cumartesi günü beklenen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

29 Mayıs Perşembe günü İzmir'de hava koşulları elverişliyken, önümüzdeki günlerde hava durumunda bazı değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.