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İzmir 29 Temmuz Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

29 Temmuz 2025 Salı günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olacağı bekleniyor.

İzmir 29 Temmuz Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

29 Temmuz 2025 Salı günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olacağı bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 24°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken seviyelerde.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 35°C, gece sıcaklıkları ise 25°C civarında olacak. 31 Temmuz Perşembe günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Sıcak hava dalgasının birkaç gün daha sürmesi öngörülüyor.

Yüksek sıcaklık dönemlerinde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi yapılmalı ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınmalıdır. İç mekanlarda serinletici cihazların kullanımı rahatlık sağlayacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlığımızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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