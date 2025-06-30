İzmir 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 35°C ile 24°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü sıcaklık 37°C'ye kadar çıkacak. 2 Temmuz Çarşamba 36°C, 3 Temmuz Perşembe 36°C ve 4 Temmuz Cuma günü 37°C olarak sürecek.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor. Sıcak havalarda vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Bu yüzden bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda zaman geçirmek sağlıklıdır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların dikkatli olması ve gerekirse tıbbi yardım alması önemlidir. Aşırı sıcaklar elektrikli cihazların fazla kullanılmasına yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak ve cihazların aşırı ısınmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır.

Sıcak havalarda hava kalitesinin düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için sorun yaratabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak veya maske kullanmak faydalı olacaktır.