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İzmir 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, İzmir'de hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor.

İzmir 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 18 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %40, gece ise %47 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 34°C civarında olması öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 35°C'ye ulaşacak. 2 Ağustos Cumartesi günü de hava sıcaklıkları 34°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması sağlar. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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