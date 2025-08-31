HABER

İzmir 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

31 Ağustos 2025 Pazar günü, İzmir'de hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 1 Eylül Pazartesi günü 33°C, 2 Eylül Salı günü 35°C, 3 Eylül Çarşamba günü 35°C, 4 Eylül Perşembe günü 33°C, 5 Eylül Cuma günü 32°C ve 6 Eylül Cumartesi günü 34°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Ufuk Dağ

Özellikle öğle saatlerinde sıcak hava bunaltıcı bir etki yapabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 12.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Geniş kenarlı bir şapka kullanın ve güneş koruyucu krem uygulamayı ihmal etmeyin. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Sıcak hava, güneş çarpması riskini artırabilir. Baş dönmesi, bulantı veya aşırı terleme gibi belirtiler fark ederseniz serin bir ortama geçin. Dinlenin ve su için. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Sıcak günlerde klimalı veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için bu yöntemler faydalıdır. Hava kirliliği seviyeleri yüksek olabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takması veya mümkünse evde kalması önerilir.

Sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Yukarıda belirtilen önlemleri günlük rutininize dahil ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

