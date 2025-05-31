İzmir 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 31 Mayıs 2025 Cumartesi, İzmir'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarında. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması muhtemel. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 24°C'ye düşecek. Nem oranı artarak %60 seviyelerine ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacak. Nem oranı %75'e kadar yükselecek. Rüzgar güney yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. 1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 17°C ile 27°C arasında değişecek. Açık bir hava bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 17°C ile 28°C arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 3 Haziran Salı günü ise sıcaklık 17°C ile 28°C arasında değişecek. Yine açık bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekir. 31 Mayıs'taki şiddetli sağanak yağışlara karşı su geçirmez kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle, açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak akıllıca olacaktır. Hava koşulları stabil hale geleceğinden, planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır