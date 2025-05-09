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İzmir 9 Mayıs Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri açıklandı. İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

İzmir 9 Mayıs Cuma hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 13°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına yakın bir değer. Ilıman bir hava koşulunu gösteriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde 10 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C olacağı, 11 Mayıs Pazar günü ise yine 24°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde ılıman ve güneşli olacağı anlamına geliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Hava durumunun zaman zaman değişebileceği unutulmamalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava tahminlerini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Mayıs ayının ortalama nem oranı %59’dur. Bu durum, hava koşullarının genellikle rahatlatıcı olduğunu gösteriyor.

İzmir'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava tahminlerini takip etmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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