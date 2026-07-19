İzmir açıklarında 17'si çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Bölgede görevli Sahil Güvenlik botu TCSG-7 tarafından durdurulan lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İZMİR'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Bu operasyondan kısa bir süre sonra saat 06.20'de Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) denizde hareketli bir lastik bot daha tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu KB-22 botu durdurdu. Botun içerisinde 17'si çocuk toplam 40 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır