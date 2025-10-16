HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 50 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 50 göçmen yakalandı

15 Ekim günü saat 06.25’te, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 8’i çocuk 33 düzensiz göçmen, ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 50 göçmen yakalandı 1

ÇEŞME’DE İKİ AYRI OPERASYONDA 50 GÖÇMEN YAKALANDI

Aynı gün saat 21.35’te, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Gece saat 23.35’te yine MORAD-11 tarafından kara üzerinde tespit edilen düzensiz göçmen grubuna yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonda ise, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 50 göçmen yakalandı 2

Kurtarılan ve yakalanan toplam 83 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milattan önce 5. yüzyıla ait heykel ele geçirildiMilattan önce 5. yüzyıla ait heykel ele geçirildi
TBMM’de HSK’ya üye seçimi için alt komisyon kurulduTBMM’de HSK’ya üye seçimi için alt komisyon kuruldu

Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.