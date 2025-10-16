İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 50 göçmen yakalandı

15 Ekim günü saat 06.25’te, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 8’i çocuk 33 düzensiz göçmen, ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

ÇEŞME’DE İKİ AYRI OPERASYONDA 50 GÖÇMEN YAKALANDI

Aynı gün saat 21.35’te, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Gece saat 23.35’te yine MORAD-11 tarafından kara üzerinde tespit edilen düzensiz göçmen grubuna yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonda ise, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 83 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

