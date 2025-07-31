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İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 17'si çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

29 Temmuz 2025 tarihinde saat 01.15’te, İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından deniz üzerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-28 ve KB-107, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Bot içerisinde bulunan 17'si çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçakçılık
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