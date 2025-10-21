HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 52 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı

Dün saat 10.10’da, İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler, bot içerisinde 14’ü çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Aynı gün saat 20.40’ta ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-118) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu.

İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı 1

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

(İHA)

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk askeri 2 yıl daha Lübnan'da! Tezkere kabul edildiTürk askeri 2 yıl daha Lübnan'da! Tezkere kabul edildi
Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldilerMenzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler
Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.