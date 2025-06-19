HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin greve gitti. İlçede oluşan çöp yığınları ve kötü koku tepkiye neden oldu.

İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma kararı aldı.

Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

AA-20250619-38330661-38330655-IZMIR_BUCADA_BELEDIYE_ISCILERININ_GREVI_NEDENIYLE_COP_YIGINLARI_OLUSTU

"MAĞDUR BİZ MİYİZ, İŞÇİLER Mİ?"

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Mustafa Hacıoğlu, AA muhabirine, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

Hacıoğlu, "Madem çöpler toplanmayacaktı, biz niçin katı atık bedeli ödüyoruz? Mağdur olan biz miyiz, işçiler mi? Bu sıcakta çektiğimiz eziyete yazık değil mi?" ifadesini kullandı.

Mehmet Ekin de yaşadığı Akdoğan Caddesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda biriken çöplere dikkati çekerek, "Çocuklar bu parkta oyun oynuyor ve şu anda çok çirkin bir görüntü var, rahatsızız. İşçilerin haklarını da saygılıyız. Belediye ile işçilerin arasında anlaşmanın sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Parka annesiyle oyun oynamaya gelen 11 yaşındaki Şehmuz Sayan ise çöp kokusundan rahatsız olduklarını, çöplerin toplanmasını ve temiz bir ortamda zaman geçirmek istediklerini ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD basını tarafından uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlanmıştı! Elon Musk yaptırdığı testi paylaştı: "Onlar haksız çıkacaklar"ABD basını tarafından uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlanmıştı! Elon Musk yaptırdığı testi paylaştı: "Onlar haksız çıkacaklar"
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, Minguzzi duruşması için izin istediİstanbul İtalya Başkonsolosluğu, Minguzzi duruşması için izin istedi

Anahtar Kelimeler:
Buca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB soruşturmasında 2 isme gözaltı

İBB soruşturmasında 2 isme gözaltı

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

Skandal görüntülerin ardından denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Skandal görüntülerin ardından denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

İsrail basınından çarpıcı iddia: "ABD ve İran...", ABD'liler bu soruyu tartışıyor

İsrail basınından çarpıcı iddia: "ABD ve İran...", ABD'liler bu soruyu tartışıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.